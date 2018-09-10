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Німеччина може приєднатися до авіаударів США, Британії і Франції по Сирії

09:36, 10 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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Як повідомляє німецька газета Bild, з проханням взяти участь у завданні авіаударів до Німеччини звернулися США, передає kommersant. Як пише видання, можливість завдання німецькими ВПС ударів по Сирії обговорювалася на зустрічі делегацій двох країн минулого тижня. З німецької сторони делегацію очолювала голова Міноборони Урсула фон Ляйєн, з американської - військовий аташе.

Серед обговорених ними варіантів - як безпосередні авіаудари по позиціях сирійської армії, підконтрольній режиму Башара Асада, так і проведення розвідувальних польотів для оцінки наслідків атаки. Як уточнює Bild, в операції можуть задіяти німецькі бойові літаки Tornado. Їхніми цілями може стати військова інфраструктура пропрезидентських сирійський військ, в тому числі авіабази, командні пункти, склади боєприпасів.

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Теги: #Сирія#Німеччина#авіаудари