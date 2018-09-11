"Новачок" замість благословення: ЗМІ дізналися про нові подробиці особистого життя Юлії Скрипаль

Юлія Скрипаль приїхала до Британії, щоб попросити благословення свого батька на шлюб з 30-річним Степаном Вікєєвим.

ЗМІ дізналися подробиці життя Юлії Скрипаль останнім часом перед отруєнням "Новачком" у Солсбері, та причину її фатальної поїздки у Британію до батька.

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Як стало відомо Daily Mail з джерел, які вона не вказує, Юлія Скрипаль приїхала до Британії, щоб попросити благословення свого батька на шлюб з 30-річним Степаном Вікєєвим, з яким вона вже жила разом довгий час.

За даними видання, Юлія продала колишню московську квартиру свого батька і купила двокімнатну квартиру на шостому поверсі багатоповерхового будинку на заході Москви. Саме там вона планувала жити після весілля з Вікєєвим і їхніми двома собаками.

Daily Mail цитує слова керівника ремонтних робіт у квартирі Скрипаль Діани Петік, яка підтверджує, що Юлія замовила переобладнати одну з кімнат в дитячу.

Знаючи, що її батько не зможе приїхати в Росію на весілля, Юлія сіла 3 березня на рейс "Аерофлоту" Москва-Лондон, щоб особисто повідомити батькові радісні новини та отримати його благословення.

Daily Mail, посилаючись на публікацію в New York Times, також розповідає і про нареченого Скрипаль. За даними американської газети, Вікєєв нібито працює у засекреченій компанії "Інститут проблем сучасної безпеки", що входить до складу ФСБ Росії.

Організацією керує його 61-річна матір Тетяна. За даними видання, Вікєєв не намагався контактувати з Юлією або членами її сім'ї після отруєння у Солсбері і зараз разом з матір'ю ховається в секретному місці під захистом російської влади.

Газета також цитує чутки про те, що Вікєєва початково використовували як "медову пастку", щоб проникнути в сім'ю Скрипалів і наглядати за Сергієм Скрипалем після того, як він був висланий до Британії в 2010 році в рамках обміну шпигунами.

Інше джерело видання стверджує, що у Сергія Скрипаля були претензії до потенційного зятя, але про що саме йшла мова, ніхто не знає. Цитує газета і розмови про те, що відносини з Юлією не схвалювала і мати Вікєєва, тому що вважала її батька зрадником.

За даними Daily Mail, Сергій і Юлія Скрипалі в даний час знаходяться під захистом поліції в безпечному місці на території Великобританії.