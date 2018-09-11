В Європарламенті хочуть запровадити санкції проти Угорщини

Щоб запустити механізм санкцій проти Угорщини, резолюцію мають підтримати принаймні дві третини депутатів Європарламенту.

Європейський парламент повинен запровадити дисциплінарні санкції проти Угорщини через численні порушення правил союзу з боку угорського уряду.

Про це заявила доповідач Європарламенту Джудіт Сарджентіні під час дебатів щодо угорського питання, повідомляє "Європейська правда".

"Угорський уряд ефективно змусив мовчати незалежні медіа, посадив вчених на повідок, намагаючись позбавити майбутні покоління навичок критичного мислення. Уряд замінив незалежних суддів тими, хто має близькі зв’язки з режимом. Вони зробили неможливим для неурядових організацій надавати необхідні послуги, наприклад, бездомним людям, мігрантам та біженцям", - сказала Сарджентіні.

Вона також заявила, що члени уряду Віктора Орбана, який присутній на дебатах у Європарламенті, та їхні родичі збагачуються за рахунок європейських фондів.

"Звіт, який представлений сьогодні, визначає чіткий ризик серйозних порушень цінностей нашого союзу. На жаль, нічого не змінилося з того часу, як цей звіт був проголосований у червні", - додала доповідачка.

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"Комітет з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ після консультацій прийшов до висновку, що процедура за статтею 7 – неминуча… Прийшов час зробити вибір – або дозволити одному з урядів порушувати правила союзу без наслідків або ж дати зрозуміти, що ці правила більше ніж просто написаний на папері текст", - сказала Сарджентіні.

Сьогодні у Європарламенті відбудуться лише дебати з угорського питання, за рішення будуть голосувати в середу, 12 вересня. Щоб запустити механізм санкцій проти Угорщини, резолюцію мають підтримати принаймні дві третини депутатів Європарламенту.

Якщо доповідь комітету отримає достатню підтримку, тоді Раді ЄС доведеться почати своє власне розслідування передбачуваного порушення Угорщиною цінностей ЄС.

Стаття 7 Лісабонського договору передбачає, що до країни-члена ЄС можуть бути запроваджені різноманітні санкції, зокрема позбавлення права голосу в Раді ЄС. Раніше ЄС запустив схожий механізм проти Польщі.