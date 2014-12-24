Кількість заражених вірусом Ебола досягла майже 20 тисяч

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Читайте такожКількість хворих Еболою в Західній Африці за добу зросла на 100 осіб - ВООЗ

В даний час кількість підтверджених випадків зараження лихоманкою - 19 463. Найбільша кількість хворих зафіксована в Сьєрра-Леоне - 9004.

Число жертв Еболи зупинилося на позначці 7573, при цьому найбільше постраждала від вірусу Ліберія - 3384.