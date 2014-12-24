Кількість заражених вірусом Ебола досягла майже 20 тисяч
20:50, 24 грудня 2014Світ
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Кількість заражених вірусом Ебола станом на 24 грудня досягла майже 20 тис. осіб.
REUTERS
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров'я.
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В даний час кількість підтверджених випадків зараження лихоманкою - 19 463. Найбільша кількість хворих зафіксована в Сьєрра-Леоне - 9004.
Число жертв Еболи зупинилося на позначці 7573, при цьому найбільше постраждала від вірусу Ліберія - 3384.
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