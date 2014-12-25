Майже 35 тисяч людей залишаються без світла через крижаний дощ у Канаді

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на телеканал CBC.

"Від негоди постраждали східні і південно-східні райони провінції, в тому числі найбільші мегаполіси - Монреаль і Квебек-Сіті", - уточнили в Квебекській енергетичній компанії. За даними метеорологів, за ніч у цій частині провінції випало 60 мм опадів, а пориви вітру досягали 25 метрів в секунду.

Читайте такожЗа день у Москві випало близько чверті місячної норми опадівТакож в різдвяну ніч сильні дощі, що супроводжувалися штормовим вітром, пройшли в провінціях Онтаріо, Нова Шотландія, Нью-Брансвік і Острів принца Едуарда. Даних про відключення електрики з цих районів поки не надходило.