Москва знову зупинилася в масштабних пробках через сильний снігопад

Вчора Москву сильно засипало снігом, що стало причиною масштабних пробок до глибокої ночі. О пів на четвертій ранку пробки в Москві зменшилися до шести балів. Напередодні, у четвер, був навіть встановлений рекорд: місто стало майже на 12 годин. Про це повідомляє ТАСС.

Проте вранці ситуація знову повернулася в колишнє русло - дорожню ситуацію о 8:30 по Москві оцінили в 9 балів з 10 можливих.

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За добу приріст снігу місцями склав майже 30 см, випала чверть місячної норми опадів (норма для грудня - 56 мм).

Міська влада, тим часом, звертається до водіїв з проханням пересісти на громадський транспорт або дотримуватися правил дорожнього руху, а також з розумінням ставитися до роботи спецтехніки.