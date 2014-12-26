У Держдумі хочуть обмежити використання "західних" пісень на телебаченні і радіо

Депутат Держдуми Олексій Діденко підготував законопроект про внесення доповнень в федеральний закон «Про засоби масової інформації», згідно з якими буде запроваджено обмеження на використання іноземних мов у музичних композиціях в ефірі телебачення і радіомовлення до 15%, повідомляють Известия.

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Згідно з проектом закону, виняток буде зроблено лише для мов, країн, що входили до складу Радянського Союзу. Депутат зазначає, що прийняття цієї заходи позитивно позначиться на популяризації вітчизняного музичного продукту і обмежить вплив західної культури.

Автор законопроекту Олексій Діденко пояснив, що обмеження є не цензурою, а захистом російської мови. На думку парламентарія, абсолютно нелогічно, коли понад 80% пісень в телеефірах виконуються на іноземних мовах.