У Держдумі хочуть обмежити використання "західних" пісень на телебаченні і радіо
Депутат Держдуми Олексій Діденко запропонував скоротити використання пісень іноземними мовами в теле- і радіоефірі.
Депутат Держдуми Олексій Діденко підготував законопроект про внесення доповнень в федеральний закон «Про засоби масової інформації», згідно з якими буде запроваджено обмеження на використання іноземних мов у музичних композиціях в ефірі телебачення і радіомовлення до 15%, повідомляють Известия.
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Згідно з проектом закону, виняток буде зроблено лише для мов, країн, що входили до складу Радянського Союзу. Депутат зазначає, що прийняття цієї заходи позитивно позначиться на популяризації вітчизняного музичного продукту і обмежить вплив західної культури.
Автор законопроекту Олексій Діденко пояснив, що обмеження є не цензурою, а захистом російської мови. На думку парламентарія, абсолютно нелогічно, коли понад 80% пісень в телеефірах виконуються на іноземних мовах.