У Росії пом'якшується антиукраїнська риторика - РНБО

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"За даними, які ми отримали, антиукраїнська риторика на федеральних каналах Росії і в державних інформагентствах після обрання на початку червня Петра Порошенка Президентом України помітно пом’якшилась", - повідомили в ІАЦ РНБО.

Читайте такожРосійським ЗМІ дали завдання представляти біженцями українців, які їдуть до рідних у РФ - РНБОТак, бойовиків стали рідше називати «прибічниками федералізації», а такі терміни, як «хунта», «каральна операція», «Правий сектор», «фашисти» використовуються все менше.

Російські журналісти самі визнають, що їх попросили пом’якшити риторику, заявляють в РНБО.

Водночас, риторика досі лишається доволі агресивною. Так, на сайті російського агентства РИА Новости в новинах про Україну часто трапляється пропагандистський підзаголовок "Що відбувається на Україні та в Новоросії".