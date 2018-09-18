У Мадриді в одному з вагонів метро вибухнув ноутбук (відео)

Комп'ютер жінка перевозила в сумці, але з невідомих причин його акумулятор вибухнув.

У Мадриді в одному з вагонів метро вибухнув ноутбук.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Це сталося в тунелі, на перегоні між станціями. Комп'ютер жінка перевозила в сумці. І раптом з невідомих причин його акумулятор вибухнув.

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Спочатку гучний вибух пасажири прийняли за теракт. Всередині поїзда почалася паніка. Згодом спрацювала пожежна сигналізація, а хтось з пасажирів погасив невелике полум'я вогнегасником.

Раніше у Кременчуці в результаті вибуху в службовому автомобілі балона з киснем загинув чоловік.