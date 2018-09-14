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У Кременчуці внаслідок вибуху у службовому автомобілі балона з киснем загинув чоловік (фото, відео)

11:13, 14 вересня 2018
Інциденти
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У центрі Кременчука вибухнув мікроавтобус, водій загинув / фото kremen.today

У м. Кременчук Полтавської області внаслідок вибуху сьогодні вранці балона з киснем в автомобілі компанії «Житлорембудсервіс» загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у поліції міста, за попередньою інформацією, вибухнув балон для зварювання, який знаходився в автомобілі Renault Trafic.

Зазначається, що 55-річного водія автомобіля ударною хвилею відкинуло у поруч розташований будинок. Його госпіталізували, однак у реанімації чоловік помер.

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З Полтави до Кременчука виїхали експерти-вибухотехніки Головного управління Нацполіції у Полтавській області, які мають надати допомогу у проведенні слідства.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом вибуху.

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Теги: #Кременчук#Полтавщина#вибух на Полтавщині