Ударна група ВМС США почала виконання завдань у Середземному морі

ВМС не обговорює заплановані операції ударної групи і терміни її переміщення в Перську затоку.

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем «Гаррі Трумен» приступила до виконання завдань у Середземному морі.

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Про це повідомляє видання Пентагону Stars and Stripes. ВМС не обговорює заплановані операції ударної групи і терміни її переміщення в Перську затоку. Stars and Stripes зазначає, що перекидання ударних груп в цей регіон передувало або патрулюванню, або ударам по терористичних угрупованнях та «інших противниках».

Авіаносець «Гаррі Трумен» у супроводі ракетного крейсера «Норманді» і чотирьох есмінців 11 квітня вийшов з Норфолка в штаті Вірджинія і відправився у «плановий похід» в район Близького Сходу. Пізніше до групи, яка буде діяти в зонах оперативної відповідальності Шостого і П'ятого флоту ВМС США, приєднаються ще два есмінці.

В останнє «Гаррі Трумен» брав участь в операціях у Середземному морі в липні 2016 року.

Похід авіаносної ударної групи почався за кілька днів до удару США, Франції і Великобританії по об'єктах в Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума.

Між тим, за даними російських ЗМІ, два російських військових кораблі також увійшли в Середземне море. Зокрема, це сторожові кораблі ВМФ Росії «Допитливий» та «Смітливий». Напередодні ці кораблі провели навчальні стрільби в Чорному морі.

Одночасно Ла-Манш проходять сторожовий корабель «Ярослав Мудрий» і танкер «Лєна» Балтійського флоту, що прямують через Атлантику в Середземне море. Їх супроводжує фрегат Королівського ВМФ «Сент-Олбанс», повідомляє Mirror.