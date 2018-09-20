Творцю "Гри престолів" виповнилось 70: наскільки добре ви знаєте легендарну сагу - опитування УНІАН

Найбільшу популярність Джорджу Мартіну приніс саме фентезійний цикл "Пісня льоду й полум'я", який був екранізований як "Гра престолів".

20 вересня виповнюється 70 років творцеві циклу романів "Пісня льоду й полум'я" Джорджу Р. Р. Мартіну, який почав виходити з 1996 року і пізніше був екранізований компанією HBO у вигляді популярного телесеріалу "Гра престолів". Пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте телеверсію романів. Пройдіть тест та відгадайте, хто із персонажів сказав ту чи іншу фразу.

Книги із цього циклу настільки сподобалися аудиторії та літературним критикам, що Мартіна почали називати «американським Толкієном». У 2011 році журнал Time включив Джорджа Мартіна до списку найвпливовіших людей світу. Із запланованих семи книг циклу «Пісня льоду й полум'я» опубліковано п'ять.

Перший сезон серіалу "Гра престолів" є точною адаптацією першого роману серії. Починаючи з другого сезону, з'являються відмінності від книг, а з п'ятого сезону сюжетні лінії серіалу суттєво розходяться з книжковими. За словами режисера телеверсії Девіда Беніоффа, "основне завдання - адаптувати книжкову серію в цілому, триматися карти, заданої Джорджем, відображати основні віхи, але не обов'язково кожну зупинку в дорозі. Це адаптація, їй доведеться адаптуватися, щоб вижити. Завжди знайдуться ті, кому хочеться, щоб все залишилося в точності як в книгах. Для нас це з самого початку не варіант".

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Нагадаємо, "Гра престолів" (англ. Game of Thrones) - американський телесеріал в жанрі фентезі, заснований на циклі романів "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Р. Р. Мартіна. Знімається під керівництвом Девіда Беніоффа та Дена Вайса для кабельного телеканалу HBO. Зйомки ведуться в декількох країнах, включаючи Великобританію (Північна Ірландія), Мальту, Хорватію, Ісландію та Марокко. Прем'єра першого сезону в США відбулася 17 квітня 2011 року; на 27 серпня 2017 року повністю показані сім сезонів. Спочатку фінальний сезон серіалу планувався до показу в першій половині 2019 року, але ймовірно буде перенесений на літо 2019 з технічних причин.