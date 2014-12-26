Горбачов: Путін врятував Росію від розпаду
22:40, 26 грудня 2014Світ
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Екс-президент СРСР Михайло Горбачов вважає головною заслугою президента Росії Володимира Путіна те, що він врятував РФ від розпаду.
REUTERS
Про це він заявив на презентації своєї нової книги "Після Кремля" у п'ятницю, пише РИА Новости.
"Я думаю, ми всі - російські громадяни - повинні пам'ятати, що він врятував від розпаду, який починався, Росію. Дуже багато регіонів не визнавали, по суті справи, нашу Конституцію. Більше 100 відхилень у місцевих документах конституційних від Конституції російської", - сказав Горбачов.
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За його словами, "рятуючи Росію в такий відповідальний період, він (Путін – ред.) зробив історичну справу".
Як відомо, останнім часом Горбачов став "адвокатом Путіна" і виправдовує його авторитаризм тим, що Путін діє "в інтересах більшості".
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