Власник компанії-підрядника «Роскосмосу» із допуском до держтаємниці РФ втік до США

СК Росії оголосив у розшук втікача.

Слідчий комітет оголосив у міжнародний розшук власника компанії-підрядника «Роскосмосу» Сергія Сластіхіна, у якого був допуск до держтаємниці.

За інформацією слідчих, бізнесмен перебуває в США, повідомляє РБК.

Сластіхін — власник ТОВ «Інженерні системи». Його звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі, заявив представник Слідчого комітету на засіданні Басманного суду в четвер, 20 вересня.

За словами обізнаного про хід справи співрозмовника, Сластіхін — фігурант кількох кримінальних справ, збитки у рамках яких оцінюють у сотні мільйонів рублів. Справи стосуються будівництв «Роскосмосу».

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В даний момент компанія Сластіхіна — банкрут. В архівній версії сайту «Інженерних систем» говориться, що вона працювала над декількома об'єктами, пов'язаними з держкорпорацією. Серед них — реконструкція і технічне переозброєння на аеродромі Крайній (на космодромі Байконур), а також реконструкція будівель центру «Зоряний» «Роскосмосу». У компанії була ліцензія ФСБ на допуск до роботи з інформацією, віднесеною до державної таємниці.

Близький до «Роскосмосу» співрозмовник зазначив, що співпраця зі структурами Сластіхіна організація припинила приблизно три роки тому.

Заочно звинувачення підприємцю пред'явили 7 серпня. На наступний день його оголосили у федеральний розшук. Адвокат Сластіхіна Наїль Андроніков повідомив, що зі своїм клієнтом зв'язатися не може. Деталі справи юрист коментувати відмовився.