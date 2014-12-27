У НАТО припускають, що Путіна буде повалено вже у 2015 році - Bild

У НАТО не виключають повалення Володимира Путіна наступного року.

Про це пише німецька преса. За інформацією Bild, західні експерти вже знають сценарій можливого путчу в Росії, передає Эхо Москвы.

Мільярдні борги, економічний спад та вільне падіння рубля стають все більшою небезпекою особисто для російського президента, пише німецьке видання. Його журналісти з'ясували: Північноатлантичний альянс вважає ймовірним дострокове припинення повноважень Володимира Путіна. Свої джерела в НАТО Bild не розкриває.

У той же час видання зазначає, що навіть у правлячих колах Німеччини майбутнє повалення російського президента називають цілком реальною перспективою. Як зазначає газета, подальший розвиток подій на заході бачать приблизно так: могутні олігархи - через санкції та падіння доходів - будуть настільки сильно тиснути на Путіна, що він буде просто змушений піти, а Росії знадобиться план свого спасіння.

Крім того, Bild стверджує: боротьба за владу, схожа на протистояння радянської епохи, триває у Кремлі вже кілька місяців. Крім олігархів на Путіна намагаються вплинути прихильники жорсткого курсу, які хочуть повернення до планової економіки.