Режим Путіна може повалити лише кремлівський переворот або російський Майдан - Ходорковський

Узимку після несподіваного звільнення Михайло Ходорковський обіцяв не йти політику, але минуло півроку і екс-в'язень заявляє – впливати на Кремль таки буде, повідомляє кореспондент ТСН.

Ходорковський через оновлений фонд "Відкрита Росія" хоче домагатися справедливих законів і демократичної зміни влади. Бо вигнати режим Путіна може, на думку бізнесмена, або кремлівський переворот, або російський Майдан.

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"Нинішній режим побудований таким чином, що безспірного наступника не існує. І навряд чи він виникне. Тому що за свого життя Путін закрив можливість для наступництва. Можливий або локальний переворот, тобто "палацовий", який я вважаю малою кров'ю. Але якщо дискусія вийде на вулицю, то з високим ступенем імовірності крові буде набагато більше", - каже Ходорковський.

Сам екс-в'язень не йтиме на вибори в Держдуму і не балотуватиметься в президенти Росії. Та категорично від влади Ходорковський не зарікається.

Украй небезпечним називає він новий російський шовінізм і агресію до України. Тільки так Путін, якого Ходорковський уже згадує у зв'язці з Брежнєвим, міг забезпечити рейтинг. Путіна називає опонентом, та не особистим ворогом.

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Не на камеру екс-голова "Юкоса" каже, що війну Росії крім самих українців, не зупинить ніхто, і порівнює протистояння СРСР і маленької Фінляндії, де Союз не переміг. Європі екс-бізнесмен радить допомагати Україні фінансово.

Нагадаємо, протягом трьох тижнів в одній із країн Європи має відбутися багатостороння зустріч щодо ситуації в Україні за участю президентів України Петра Порошенка та Росії Володимира Путіна.