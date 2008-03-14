Експерти назвали п`ятірку найкращих країн для туризму

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі оприлюднили рейтинг конкурентоспроможності 130 країн світу у сфері туризму. Кращою країною за співвідношенням вартості відпочинку, безпеки, екології і ще 11 критеріям визнана Швейцарія.

Щорічний рейтинг конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму (TTCI) складається експертами Всесвітнього економічного форуму в Давосі спільно з Міжнародною асоціацією авіаперевезень (IATA), Всесвітньою радою з подорожей і туризму (WTTC) і Всесвітньою туристичною організацією ООН (UNWTO). Публікація другого такого рейтингу приурочена до закінчення міжнародної туристичної виставки ITB в Берліні. Експерти оцінювали 130 країн світу по 14 критеріях, серед яких політика властей у галузі туризму, безпека, транспортна інфраструктура, санітарні умови, екологія, наявність комфортабельних готелів і культурних цінностей з Всесвітнього списку ЮНЕСКО, вартість відпочинку. Найконкурентоздатнішою країною у сфері туризму визнана Швейцарія, до п`ятірки кращих держав також увійшли Австрія, Німеччина, Австралія і Іспанія.

Коммерсант