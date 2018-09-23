Іран викликав представників Британії, Данії та Нідерландів після теракту на військовому параді

Наголошується, що всі троє представників європейських країн висловили своє співчуття у зв'язку з інцидентом.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Нідерландів та Данії, а також повіреного в справах Великобританії після теракту на військовому параді в Ахвазі, передає IRNA.

«Це неприйнятно, що ці організації (терористів, причетних до нападу) не числяться у списку терористичних організацій Європейського Союзу у зв'язку з тим, що вони не здійснювали терористичних атак в Європі», — сказав представник іранського МЗС.

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Наголошується, що всі троє представників європейських країн висловили своє співчуття у зв'язку з інцидентом. Посли Данії та Нідерландів також заявили, що найближчим часом передадуть керівництву зовнішньополітичних відомств обох країн цю заяву, а також висловили готовність сприяти в затриманні організаторів нападу.

Раніше в Ірані заявили, що заперечують зв'язок «Ісламської держави» з терактом на військовому параді.

Як повідомляв УНІАН, жертвами стрілянини на параді стали 24 людини, ще 53 отримали поранення. За словами очевидців, вогонь по натовпу відкрила група чоловіків у військовій формі. Двоє імовірних бойовиків були вбиті, ще двоє затримані. Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф поклав відповідальність за теракт на «регіональних спонсорів тероризму» і США.