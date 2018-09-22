В Ірані під час військового параду сталася стрілянина, є жертви - ЗМІ

Серед загиблих і постраждалих є жінки і діти.

Група озброєних чоловіків відкрила вогонь по людях, які зібралися на вулиці, щоб спостерігати за військовим парадом в місті Ахваз на південному заході Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

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Невідомі з-за спин чиновників, присутніх на трибуні, відкрили вогонь по людях під час військового параду.

В результаті атаки кілька людей загинули. Повідомляється також, що щонайменше 20 людей отримали поранення. Серед загиблих і постраждалих є жінки і діти.

Чиновники в ході теракту не постраждали.

За даними агентства, поліції вдалося застрелити чотири чи п’ять нападників.

Іран зараз проводить низку парадів у містах країни для відзначення початку війни з Іраком 1980-88 років.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Афганістані внаслідок теракту загинуло 32 особи.