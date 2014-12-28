Жертвами повені в Малайзії стали 10 людей, понад 200 тис. евакуйовано

Як повідомляє інформаційне агентство БЕРНАМА, за добу з штатів Келантан, Тренгану в притулку переміщені близько 40 тис. чоловік, передає ТАСС.

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"Ситуація у деяких районах на сході країни близька до критичної, оскільки рівень води продовжує підніматися", - заявив прем'єр-міністр країни Наджиб Тун Разак, який прибув у суботу в найбільш постраждалий штату Келантан, де керує операцією з евакуації місцевого населення.

Сильні повені, які тривають вже протягом більш ніж 10 днів, призвели до відключення електроенергії у низці штатів, без світла залишаються близько 150 тис. осіб.

Раніше уряд Малайзії оголосив, що виділяє додатково 500 млн ринггіт (близько $143 млн) постраждалим від повеней. Крім того, Китай надав Малайзії допомогу у розмірі $100 тис.

Синоптики прогнозують подальше погіршення погоди, особливо на сході країни. Дані повені влади вже назвали найбільшими за останні 10 років.