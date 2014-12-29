Рятувальники перевіряють версію вибуху в районі зникнення літака AirAsia

"Від громадськості надходить багато заяв про те, що вони (місцеві жителі) чули звук вибуху в районі острова Нангка, так що ми проводимо там прочісування", - заявив один з керівників місцевого відділення рятувальної служби, передають РИА Новости.

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Крім цього, австралійський борт Orion, який веде в Яванському морі пошуки зниклого літака, виявив підозрілий об'єкт.

Військові сили Індонезії почали перевірку зазначених австралійцями даних, сказав представник авіації Індонезії Агус Дві Путранто. До місця знахідки вилетіли військові літаки.

Об'єкт знаходиться в 100 милях на північний захід від міста Панкаланбуун на південно-західній кінцівці індонезійського острова Калімантан - приблизно в 700 милях від місця, де літак пропав з екранів радарів.

У передбачуваний район катастрофи надіслано 11 катерів.