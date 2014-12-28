Віце-президент Індонезії припустив, що літак AirAsia зазнав аварії

Про це заявив на прес-конференції глава пошуково-рятувального центру Індонезії, віце-президент країни Юсуф Калла. "Швидше за все, з ним (літаком) сталася аварія", - припустив політик. Він уточнив, що індонезійська влада "як і раніше не має інформації про районі катастрофи літака", зазначає ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, наземні диспетчерські служби втратили зв'язок з літаком Airbus А320-200 бюджетного малайзійського авіаперевізника AirAsia, який здійснював рейс за маршрутом з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур. Зв'язок з літаком був втрачений, імовірно, в районі острова Калімантан (Борнео) над Яванською морем через 42 хвилини після вильоту.

За даними авіакомпанії, на борту літака перебували 162 людини: 155 пасажирів і 7 членів екіпажу. З них 155 осіб - громадяни Індонезії, три південнокорейці, один підданий Великобританії, один підданий Малайзії і по одному громадянинові Сінгапуру та Франції.