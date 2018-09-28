Трампа закликають негайно розсекретити документи по «російській справі» - ЗМІ

Документи продемонструють порушення з боку ФБР і міністерства юстиції США.

Конгресмен-республіканець Пітер Кінг закликав президента США Дональда Трампа до «негайного» розсекречення урядових документів, пов'язаних з розслідуванням про передбачуване втручання Росії у вибори президента 2016 року.

За словами Кінга, документи продемонструють порушення з боку ФБР і міністерства юстиції США, повідомляє американське видання The Hill.

Раніше минулого тижня президент США Дональд Трамп спочатку віддав наказ розсекретити документи по «російській справі», які, за його словами, завдали б серйозної шкоди ФБР. Однак через деякий час Трамп передумав і відмовився від ідеї розсекречення, нагадує видання.

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«Мені не зрозуміло, чому він передумав минулого тижня, за його словами, це пов'язано з союзниками. Можливо, є союзники, які чуйно на це реагують — може бути, деякі речі робилися на їх території, але немає нічого, що могло б зашкодити будь-якій іноземній державі», — сказав конгресмен.

До засекречених документів відноситься запит ФБР від 2016 рік на стеження за екс-радником передвиборного штабу Дональда Трампа Картером Пейджом, а також листування між співробітником ФБР Пітером Стржоком і вже колишнім юристом з ФБР Лізою Пейдж.