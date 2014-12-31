Путін визнаний "Людиною року" за перетворення РФ в центр корупції та бандитизму

Журналістський проект з розслідування корупції (OCCRP) назвав російського президента Володимира Путіна "Людиною року-2014" за досягнення зі створення умов для розвитку організованої злочинності. Про це повідомляється на сайті організації, пише «Німецька хвиля».

Як наголошується в мотивуванні, лідер РФ був відзначений за перетворення країни в центр з відмивання грошей, поширення сфери впливу злочинних угруповань на Крим і Донбас, а також провал антикорупційної роботи і використання кримінальних угруповань як частини державної політики.

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"Він (Володимир Путін) був справжнім новатором у роботі з організованою злочинністю. Він створив військово-індустріально-політико-кримінальний комплекс для відстоювання інтересів Росії і Путіна. Мені здається, Путін вважає, що ці інтереси збігаються", - прокоментував підсумки року редактор OCCRP Дрю Салліван. Він зазначив, що зв'язок кримінальних угруповань з владою існує по всьому світу, проте Путіну вдалося інституціювати це явище. "Роками Путін створював буферні держави під управлінням бандитських угруповань - такі, як Придністров'я, Осетія, Абхазія, а тепер Крим і Донбас", - пояснив Салліван.

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Крім того, у звіті OCCRP відзначається закриття ЗМІ і громадських об'єднань, які розслідують випадки корупції в Росії. Як зазначає організація, поточний рік російська влада завершили "з іронією": визнавши опозиціонера Олексія Навального винним у корупції.