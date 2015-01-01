У новорічному зверненні Лукашенко побажав Україні миру

Про це йдеться у новорічному зверненні Лукашенка до білоруського народу.

"Рік, що минає, раптово і трагічно довів нам справжню цінність миру. Він показав усім нам - будь-які життєві проблеми відступають на задній план, починають здаватися дрібними і несуттєвими тоді, коли рвуться снаряди, свистять кулі і ллється кров", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі наголосив, що "немає в людини нічого дорожчого за життя. І немає права більш важливого, ніж право на життя".

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За словами Лукашенка, "нам треба розуміти і пам'ятати, на чому грунтується справжній мир. І що є головною загрозою для нього".

"Основа справжнього миру - це доброта, терпимість і злагода між людьми. Це готовність прощати чужі помилки, це здатність у чомусь поступатися своїми інтересами", - зазначив білоруський президент.

Як заявив Лукашенко, "сім десятиліть тому ми заплатили за мир мільйонами людських життів. Білоруси добре знають ціну миру і по сьогодні зберігають особливо трепетне ставлення до нього".

"Упевнений, кожен із нас бажає якнайшвидшого відновлення миру на землі наших братів. Це щире, душевне почуття нашого народу. Ми, білоруси, бажаємо миру всім нашим друзям і сусідам. Ми робимо і будемо робити все, що від нас залежить, щоб зберегти і захистити", - наголосив Лукашенко.

"Мир - це основа життя і процвітання. І тому у наступаючому 2015 році насамперед я бажаю всім нам миру - миру в душі, миру в родинах, миру у країні", - сказано у зверненні Лукашенка.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко розповів про сенс візитів Лукашенка і Назарбаєва в Україну.