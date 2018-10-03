Десятки тисяч мітингувальників заблокували парламент в Єревані (фото, відео)

При цьому сили правопорядку у вірменській столиці контролюють ситуацію.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відправив у відставку міністрів і губернаторів від партії "Процвітаюча Вірменія" і Вірменської революційної федерації Дашнакцутюн".

Про це він заявив у вівторок, 2 жовтня, виступаючи на мітингу в центрі Єревана, передає DW. Глава уряду також повідомив, що подасть у відставку відразу після того, як набудуть чинності укази про звільнення міністрів і губернаторів.

За даними "Інтерфаксу", Пашинян раніше вже підписав ці укази і зачитував на мітингу їхні тексти. При цьому він повідомив, що віце-прем'єр Мгер Григорян, який є членом "Процвітаючої Вірменії", "висловив бажання залишитися і продовжити роботу в складі уряду.

За словами Пашиняна, він продовжить після відставки виконувати обов'язки глави уряду, оскільки "так передбачено конституцією". Після його відходу з прем'єрського поста у національних зборів буде 14 днів, щоб обрати його наступника, а якщо це зробити не вдасться, то будуть проведені позачергові парламентські вибори, заявив далі глава уряду. "Але ми з народом не зможемо дозволити парламенту обрати нового прем'єра", - запевнив Пашинян.

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Він також закликав "викорінити з політичного поля" своїх політичних суперників. "Республіканська партія і сили,, що їй сприяють, офіційно оголосили у Вірменії про контрреволюцію, але не вийде. Немає шансів, бо народ переміг, і ніхто не може відібрати у нього цю перемогу", - підкреслив Пашинян, виступаючи на мітингу.

За даними кореспондента DW, перед парламентом в центрі Єревану зібралися кілька десятків тисяч осіб. Вони заблокували будівлю, в якій знаходяться депутати та журналісти. Прихильники Пашиняна вимагають розпуску парламенту.

Акція протесту проходить і в другому за величиною місті Вірменії Гюмрі на півночі країни. За даними місцевих ЗМІ, кілька сотень автомобілів з протестувальниками виїхали у напрямку до Єревану.

Між тим раніше партія "Дашнакцутюн" сама відкликала своїх міністрів з уряду країни у зв'язку з "напруженою ситуацією і атмосферою перешкод". Про це повідомив представник партії Арсен Амбарцумян в ефірі телеканалу "Еркир медіа".

Після виступу на мітингу Пашинян пройшов в будівлю парламенту, разом з ним на територію парку парламенту увірвалися кілька сотень учасників мітингу. Проте біля входу в будівлю їх зупинили опозиційні депутати і співробітники служби безпеки, оскільки вхід в неї здійснюється тільки за перепустками. Сили правопорядку контролюють ситуацію.

"У мене як прем'єра є право в будь-який момент увійти в будівлю парламенту. Я маю намір провести переговори з розташованими там депутатами з питання подолання політичної ситуації, що склалася", - заявив глава уряду. Його прихильники залишилися перед парламентом в очікуванні закінчення переговорів Пашиняна з депутатами.