Прем'єр Вірменії наказав провести рейди в олігархів і чиновників у зв'язку зі змовою

За словами прем'єра Вірменії, деякі олігархи і чиновники в республіці створили власні служби безпеки і незаконні збройні угруповання.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян доручив силовикам провести рейди у чиновників і олігархів у зв'язку зі змовою.

Таким чином у вівторок, 11 вересня, він відреагував на політичний скандал, що вибухнув у Вірменії після публікації в інтернеті запису розмови директора Служби національної безпеки (РНБ) Вірменії Артура Ванецяна і начальника Спеціальної слідчої служби Сасуна Хачатряна, пише dw.com.

У розмові голови спецслужб обговорюють хід процесу в справі колишнього президента країни Роберта Кочаряна і глави ОДКБ Юрія Хачатурова.

Нікол Пашинян назвав прослуховування змовою і заявив, що доручив Службі національної безпеки і поліції в найкоротші терміни знайти змовників і піддати їх найсуворішій відповідальності. За його словами, деякі олігархи й чиновники в республіці створили власні служби безпеки і незаконні збройні угруповання.

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У зв'язку із цим він звернувся до глав силових структур з вимогою негайно почати рейди. "Зараз же провести рейди в олігархів доручаю головам поліції і РНБ, високопосадовцям, укласти на асфальт всю їх охорону, обеззброїти", - заявив Пашинян, виступаючи на передвиборному мітингу в рамках агіткампанії з виборів мера Єревана.

Він додав, що бере на себе особисту відповідальність за всі арешти. "Серж Саргсян і Роберт Кочарян! Ви кинули виклик народу. Подивіться тепер, якою буде відповідь народу", - заявив Пашинян. Прем'єр зажадав від Кочаряна і брата іншого екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна - Олександра - повернути народу "вкрадені гроші".

Раніше того ж дня було повідомлено, що правоохоронні органи Вірменії порушили нову кримінальну справу на Роберта Кочаряна. Його звинувачують у фінансових махінаціях і відмиванні грошей. За заявою Артура Ванецяна, мова йде про кілька сотень мільйонів доларів.

Кочаряну, а також генсеку ОДКБ Юрію Хачатурову і екс-міністру оборони Вірменії Микаелу Арутюняну вже пред'явлені звинувачення у повалення конституційного ладу під час подій 1 березня 2008 року, коли в результаті сутички правоохоронців із протестувальниками проти підсумків президентських виборів загинули 10 осіб.