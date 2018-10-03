Defense News: США готують свою найсучаснішу ядерну бомбу до масового виробництва

В штаті Техас вже цього місяця почнуть готувати завод для виробництва B-61-12

Гравітаційна ядерна бомба B-61-12 пройшла останню стадію проектної оцінки. Тож Національна адміністрація ядерної безпеки США оголосила, що перший зразок такої зброї зійде з конвеєра в березні 2020 року.

Про це повідомляє Defense News, додаючи, що B-61-12 була розроблена в рамках програми оновлення американського ядерного арсеналу. Ці бомби замінять на озброєнні B-61-3, -4, і -10. Це дозволить водночас оновити застаріле озброєння і скоротити витрати на обслуговування. Команда з 12 незалежних експертів впродовж трьох років вивчала дані про нову бомбу. І тепер B-61-12 нарешті отримала сертифікат про відповідність усім стандартам Департаменту оборони США.

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Бомба сертифікована для базування на стратегічних бомбардувальниках B-52 і B-2, на винищувачах F-15, F-16, F/A-18, а також на британських і німецьких літаках Tornado відповідно до угод НАТО. Очікується, що F-35 теж буде сертифікований для застосування нової ядерної бомби.

Підготовка до запуску виробництва на заводі Pantex у штаті Техас почнеться вже цього місяця. При цьому, перші готові зразки B-61-12 повинні надійти Збройним силам США в березні 2020 року.