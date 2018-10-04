У США затримали ймовірного відправника конвертів з токсином в Білий Дім та Пентагон

Токсин рицин є надзвичайно небезпечною речовиною, він смертельний навіть у невеликих дозах

У місті Логан в штаті Юта затримано підозрюваного у відправленні конвертів з токсином на адресу Пентагону і Білого дому.

Як передає DW.com, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у середу, 3 жовтня, закликало жителів міста не наближатися до місця проведення поліцейської операції. Мова йде про "речовини, які потенційно загрожують здоров'ю", підкреслив представник відомства Дуглас Девіс.

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Перші результати розслідування вказують на використання "насіння рицини, з яких отримують токсин рицин", заявила офіційний представник міністерства оборони США Дана Уайт. ФБР продовжує розслідування, зазначила вона.

Напередодні Секретна служба США повідомила про перехоплення відправлених на адресу Пентагону і Білого дому "підозрілих конвертів", в яких імовірно перебував токсин рицин. Призначений президентові США Дональду Трампу конверт не був отриманий в Білому домі, підкреслили представники Секретної служби. Інші листи, призначені міністру оборони США Джеймсу Меттісу, а також начальнику штабу ВМС адміралу Джону Річардсону, також не потрапили безпосередньо в будівлю відомства.

Токсин рицин є надзвичайно небезпечною речовиною, він смертельний навіть у невеликих дозах - жертва помирає протягом декількох годин після вдихання отрути.