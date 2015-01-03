Путін дозволив іноземцям служити в російській армії
00:37, 03 січня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який вносить поправки в порядок проходження служби в російській армії.
Путін дозволив іноземцям служити в російській армії за умови знання мови / Фото Міноборони РФ
Про це йдеться в документі на порталі правової інформації, пише Газета.ru.
"Військовослужбовці, які є іноземними громадянами, беруть участь у виконанні завдань в умовах воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних угод Росії і законодавства Росії", - йдеться в указі.
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Зазначається, що іноземний громадянин повинен володіти російською мовою.
При цьому контракт не може бути укладений з іноземцем, що перебуває під слідством або судом, має непогашену судимість або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі.
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