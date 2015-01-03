У Шотландії вітер "здув" літак зі злітної смуги
03:53, 03 січня 2015Світ
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У Великобританії чотири людини 2 січня отримали травми, коли літак з'їхав із злітної смуги в умовах сильного вітру.
У Шотландії вітер "здув" літак зі злітної смуги/ avia.pro
Інцидент стався в аеропорту на острові Льюс на півночі Шотландії, повідомляє ТАСС.
Літак Saab-340 шотландської авіакомпанії Loganair прямував з острова Льюіс в місто Глазго. На його борту перебували 25 пасажирів і три члени екіпажу. За попередньою версією, сильний вітер буквально "підірвав" лайнер зі злітної смуги.
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Всі пасажири і екіпаж літака були евакуйовані в будівлю аеровокзалу. Двоє чоловіків були доставлені в лікарні з незначними травмами. Дві жінки отримали легкі пошкодження і відмовилися від госпіталізації.
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