ФБР обіцяє знайти і покарати причетних до кібератак ГРУшників

"Ми будемо невпинно працювати, щоб відшукати їх, зупинити і притягнути до відповідальності", - заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей.

США мають намір домогтися справедливого правосуддя у справах обвинувачених в кібератаках можливих співробітників головного управління Генштабу ЗС Росії.

Як передає DW.com, про це генеральний прокурор США Джеф Сешнс заявив у четвер, 4 жовтня. Він вказав на серйозні загрози безпеці і суспільства, які несуть спонсоровані російською державою хакерські атаки і кампанії з дезінформації.

У свою чергу, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей високо оцінив роботу працівників свого відомства та її міжнародних партнерів, завдяки якій вдалося пред'явити звинувачення ймовірних агентів російських спецслужб. "ФБР не дозволить жодному уряду, групі або приватній особі загрожувати нашим громадянам, нашій країні або нашим партнерам. Ми будемо невпинно працювати, щоб відшукати їх, зупинити і притягнути до відповідальності", - підкреслив глава відомства.

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Раніше в четвер Велике журі в суді Західного округу Пенсильванії пред'явило звинувачення семи росіянам, що є, за даними Мінюсту США, співробітниками російської військової розвідки, за статтями про хакерський злом комп'ютерів, електронне шахрайство, розкрадання персональних даних при обтяжуючих обставинах і відмивання грошових коштів. За версією слідства, кібератаки здійснювалися в період з грудня 2014 року щонайменше до травня 2018 року.

Їхніми об'єктами стали, зокрема, антидопінгові агентства та організації в США та за їхніми межами - WADA, USADA, Спортивний арбітражний суд, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій, ФІФА і ще 34 інші спортивні організації. Кібероперації здійснювалися "з урахуванням стратегічних інтересів російського уряду", зазначили в Мін'юсті.

Пізніше з аналогічними звинуваченнями виступила Канада. За даними МЗС цієї країни, в число цілей співробітників російських спецслужб входили Канадський центр з етики в спорті і Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), яке базується в Монреалі.