South China Morning Post: Зниклий голова «Інтерполу» під арештом в Китаї

Його затримали, щойно він прилетів з Франції минулого тижня.

Перший китайський голова «Інтерполу» Мен Хунвей під слідством у Китаї. Тому його затримали, коли він прилетів в країну з Франції.

Про це повідомляє англомовне китайське видання South China Morning Post, нагадуючи, що дружина Мена Хунвея заявила у французьку поліцію про зникнення чоловіка.

Джерела китайського видання повідомили, що 64-річного голову «Інтерполу», який також обіймає посаду віце-міністра громадської безпеки Китаю, «затримали» для допиту правоохоронні органи, «щойно він приземлився в країні» минулого тижня. Поки не відомо, в чому Мена підозрюють і де саме його утримують.

В «Інтерполі» повідомили, що знають про зникнення Мена і що проблемою займаються відповідні органи у Франції й Китаї. Більше в організації давати коментарів не збираються. Міністерство закордонних справ КНР теж відмовилося говорити про справу. Згідно з китайським законодавством, родину і роботодавця будь-якого підозрюваного повинні повідомити про подробиці впродовж 24 годин після затримання за виключенням тих випадків, коли це може нашкодити слідству. Дружині Мена, схоже, таких роз’яснень не надали.