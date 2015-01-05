У Єврокомісії виключають вихід Греції з єврозони
17:43, 05 січня 2015Світ
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Членство Греції в єврозоні неможливо скасувати.
У Єврокомісії виключають вихід Греції з єврозони / replika.md
Про це заявила в понеділок представник Європейської комісії Анніка Брайдтхардт, передає BBC.
"Належність до зони євро не має зворотної дії, це записано в третьому параграфі 140-ї статті лісабонської угоди", - зазначила вона.
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За її словами, єврозона буде розширюватися і далі, так як єдина валюта Євросоюзу "довела свою стійкість".
У суботу німецький журнал Spiegel повідомив, що уряд Німеччини вважає, що відмова Греції від загальноєвропейської валюти буде практично неминучою у випадку, якщо на виборах 25 січня переможе ліва партія "Сіріза".
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