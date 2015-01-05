Литва має намір зупинити на рік трансляцію двох російських телеканалів

Про це заявив голова литовської Комісії з телебачення і радіомовлення (КТРМ) Едмундас Вайтекунас.

«Тимчасове зупинення отельних програм тривала три місяці. Тепер буде зупинення всього каналу, оскільки є повторні порушення, це, я вважаю, має бути на довший термін. Висловлю свою особисту думку - на два роки, можливо, і довший термін. Я думаю, що до року», - сказав голова комісії, передає Delfi.

Цього тижня КТРМ продовжить розгляд питання про повне зупинення трансляцій двох телеканалів, а також обмеження показу частини програм телеканалу Ren TV Baltic (Lietuva), який порушив закон. У комісії виникли підозри в тому, що поширювана в цих програмах інформація розпалювала ворожнечу, не дотримувались принципи журналістської етики, оскільки інформація надавалася тенденційно, бездоказово, глядача намагалися налаштувати в певному ключі, можливо для розпалювання війни чи розбрату.

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Рішення про терміни комісія ухвалить після того, як буде реалізовано всі чотири умови: встановлено повторне порушення, буде представлено висновок інспектора із журналістської етики, пройдуть обов`язкові переговори з самими трансляторами, про порушення буде інформовано Єврокомісію.

Голова литовської комісії відзначив, що обов`язкові переговори з транслятором, швидше за все, пройдуть у письмовій формі.

«Нашою вимогою буде визнати, що поширювана інформація була тенденційною, такою, що розпалює ворожнечу і таке інше, як встановлено у висновках - щоб це спростування було обнародуване. Якщо переговорів не буде, тоді ми ухвалимо рішення, і все», - сказав Вайтекунас.