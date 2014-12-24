70% українців впевнені, що російські канали брешуть про Україну - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення видання «Телекритика», які були оприлюднені на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

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19,9% опитаних вважають інформацію російських телеканалів частково правдивою, а частково неправдивою; 6%- правдивою.

Значна частина (42%) жителів України вважають, що українські медіа вплинули на формування проросійських настроїв на сході України та в Криму. При цьому така думка однаково поширена як на заході, і на сході країни.

Водночас абсолютна більшість (82%) опитаних вважають, що українські медіа мають займати не патріотично-пропагандистську позицію, а об'єктивно висвітлювати ситуацію в країні.

Крім того, 60,9% опитаних не дивилися російські серіали, водночас майже 40% українців дивляться російські серіали. Прихильники російських серіалів є в усіх регіонах серед людей різного віку та рівня освіти.

49% опитаних підтримують необхідність створення в Україні якісного контрпропагандистського телевізійного каналу для мовлення закордон.

41% підтримують припинення в Україні діяльності російських телеканалів, в ефірі яких є інформаційні програми.

Підтримують створення в Україні міністерства, що відповідатиме за контроль інформаційного простору, 37% опитаних, не підтримують - 22%, ще 35% не мають визначеної позиції із цього питання.

Дослідження проводилося з 1 по 19 грудня 2014 року у 110 населених пунктах в усіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються, і на територіях, що не контролюються Україною.

Всього було зібрано 2011 анкет. Статистична похибка вибірки для України в цілому із імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.