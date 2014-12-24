70% українців впевнені, що російські канали брешуть про Україну - опитування
Більшість українців (70,9%) вважають неправдивою інформацію, що поширюють російські телеканали про Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення видання «Телекритика», які були оприлюднені на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
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19,9% опитаних вважають інформацію російських телеканалів частково правдивою, а частково неправдивою; 6%- правдивою.
Значна частина (42%) жителів України вважають, що українські медіа вплинули на формування проросійських настроїв на сході України та в Криму. При цьому така думка однаково поширена як на заході, і на сході країни.
Водночас абсолютна більшість (82%) опитаних вважають, що українські медіа мають займати не патріотично-пропагандистську позицію, а об'єктивно висвітлювати ситуацію в країні.
Крім того, 60,9% опитаних не дивилися російські серіали, водночас майже 40% українців дивляться російські серіали. Прихильники російських серіалів є в усіх регіонах серед людей різного віку та рівня освіти.
49% опитаних підтримують необхідність створення в Україні якісного контрпропагандистського телевізійного каналу для мовлення закордон.
41% підтримують припинення в Україні діяльності російських телеканалів, в ефірі яких є інформаційні програми.
Підтримують створення в Україні міністерства, що відповідатиме за контроль інформаційного простору, 37% опитаних, не підтримують - 22%, ще 35% не мають визначеної позиції із цього питання.
Дослідження проводилося з 1 по 19 грудня 2014 року у 110 населених пунктах в усіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються, і на територіях, що не контролюються Україною.
Всього було зібрано 2011 анкет. Статистична похибка вибірки для України в цілому із імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.