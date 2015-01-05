У США почався суд проти бостонського терориста Джохара Царнаєва

21-річний Царнаєв, якому загрожує смертна кара, з’явився у федеральному суді у Бостоні перед потенційними членами журі присяжних, передає Радіо Свобода.

Федеральний суддя Джордж О’Тул стисло прочитав звинувачення проти нього.

У понеділок, 5 січня, розпочався відбір присяжних у цій справі. До Федерального суду у Бостоні викликали 1200 кандидатів у присяжні. Суддя має відібрати з них 12 основних і шість резервних представників для участі у процесі, який триватиме від трьох до шести місяців.

За кілька годин до Нового року адвокати Джохара Царнаєва подали до апеляційного суду Першого федерального округу екстрене прохання про відстрочку процесу Джохара Царнаєва і перенесення його з Бостона в інше місце.

У суботу, 3 січня, суд відмовив їм двома голосами проти одного.

Нагадаємо, у липні 2013 року у США офіційно висунули обвинувачення Джохару Царнаєву.

Старшого брата Джохара Тамерлана Царнаева, якого також вважають підозрюваним в організації вибухів у Бостоні, вбили в перестрілці з поліцією.

Внаслідок вибухів на фініші бостонського марафону 15 квітня загинули троє людей, більше 260 отримали поранення. Четвертою жертвою став поліцейський, який загинув від поранень, завданих 19 квітня під час затримання братів Царнаєвих.