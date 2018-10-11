Провальний запуск ракети "Союз": стало відомо про стан здоров'я космонавтів

Як повідомляють ЗМІ, стан космонавтів "не цілком хороший".

Американського астронавта Ніка Хейга і російського космонавта Олексія Овчініна дістали з капсули аварійної ракети "Союз" після приземлення в Казахстані.

У NASA повідомили, що Хейг і Овчінін знаходяться в "гарному стані". У той же час джерела російського агентства ТАСС повідомляють, що стан космонавтів "не цілком хороший", найближчим часом їх відправлять до Москви спецбортом.

.@NASA astronaut Nick Hague and Russian cosmonaut Alexey Ovchinin are in good condition following today's aborted launch. I'm grateful that everyone is safe. A thorough investigation into the cause of the incident will be conducted. Full statement below: pic.twitter.com/M76yisHaKF — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 11, 2018

В NASA також заявили, що буде проведено ретельне розслідування для з'ясування причин інциденту.

Читайте такожНазвана можлива причина аварії російського "Союзу"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, під час запуску пілотованого корабля «Союз» з Байконура на 119-й секунді польоту сталося відключення двигунів другого ступеня при відділенні бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня. Потім спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут.

Екіпаж здійснив аварійну посадку і приземлився в Казахстані, всі залишилися живі.

За попередньою інформацією, причиною аварії могли стати погані кріплення центрального блоку прискорювача.