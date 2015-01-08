Карикатурист після теракту в Парижі пообіцяв малювати пророка Мухаммеда щодня

Як повідомляється, карикатурист під псевдонімом Reddit має намір малювати пророка Мухаммеда як заклик до захисту сатири, пише Gazeta.ru.

«Я хотів би бачити Мухаммеда, який робить нудні повсякденні речі замість того, щоб всіх бомбити», - написав карикатурист.

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У ході збройного нападу на редакцію французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Парижі загинули 12 осіб, в тому числі головний редактор видання. У Франції в четвер, 8 січня, відбулася хвилина мовчання в пам'ять про загиблих.