Співробітники Charlie Hebdo, які вижили, видадуть новий номер, "бо дурість не переможе"

Як передає Слон.ру, про це сказав колумніст тижневика Патрік Пеллу (Patrick Pelloux), на слова якого посилається AFP.

«Це дуже важко. Ми всі відчуваємо і скорботу, і страх, але ми все одно зробимо це, бо дурість не переможе», - сказав журналіст.

Читайте такожТерористи, які розстріляли редакцію Charlie Hebdo, атакували заправку, поліція перекрила дороги - ЗМІПідготовка нового номера, вихід якого намічений на 14 січня, відбудеться поза приміщенням редакції, яке недоступне після теракту, уточнив він.

Під час нападу трьох озброєних людей на Charlie Hebdo 7 січня було вбито 12 осіб, ще 11 були поранені. Серед жертв опинилися головний редактор видання Стефан Шарбонье та п'ятеро художників-карикатуристів.