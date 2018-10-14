У Берліні відбулася багатотисячна хода проти расизму (фото)

Порядок під час ходи підтримували близько 900 співробітників правоохоронних органів.

У центрі Берліна в суботу, 13 жовтня, 240 тисяч осіб пройшли маршем від Александерплац до Колони Перемоги – під гаслами проти ненависті, дискримінації та нацизму.

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Акція проводилась за ініціативою альянсу "Unteilbar" ("Неподільний"), що включає більш як 450 організацій, різних ініціатив, об'єднань і приватних осіб, передає «Радіо Свобода».

Спочатку очікувалася участь не більше сорока тисяч людей. Однак, на ділі зібралося близько чверті мільйона. Поліцейські заявили газеті Der Tagesspiegel, що підрахункам організаторів заходу можна довіряти. Порядок під час ходи підтримували близько 900 співробітників правоохоронних органів. Про затримання не повідомлялося.

Учасники ходи несли плакати з написами: "Немає місця нацистам", "Порятунок людей на морі - не злочин". Це гасло явно було спрямоване на підтримку рятувальних операцій в Середземному морі, де щорічно гинуть тисячі мігрантів і біженців, що шукають порятунку або кращого життя в Європі. Демонстранти також висловлювали солідарність з жертвами насильства з боку правих радикалів, расистів та антисемітів.