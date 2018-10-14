Британія і Євросоюз домовилися про умови угоди по Brexit - ЗМІ

Перші ознаки того, що угода досягнута, з'явилися в неділю, 14 жовтня, вранці.

Лондон і Брюссель домовилися про умови угоди з Brexit, що забезпечить Британії безпечний вихід з блоку з перехідним періодом для запобігання економічних шоків.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на три джерела, передає РБК.

Перші ознаки того, що угода досягнута, з'явилися в неділю, 14 жовтня, вранці. Британський департамент по виходу з Євросоюзу випустив заяву про незаплановану поїздку міністра з Brexit Домініка Раабе у Брюссель.

«Незважаючи на кілька великих проблем, які необхідно вирішити, включаючи кордон з Північною Ірландією, всі погодилися, що необхідні особисті переговори напередодні засідання Європейської ради», — заявив представник департаменту.

Одночасно на 18:30 неділі була призначена зустріч 27 послів європейських держав (посли очолюють делегації країн-учасниць Євросоюзу). Джерела Politico стверджують, що на зустрічі послів представлять параметри угоди щодо виходу Британії з блоку.

Читайте такожУ Європарламенті вимагають вибачень від голови МЗС Великої Британії за порівняння ЄС із Радянським Союзом

Угода все ще знаходиться на рівні переговорів, додало одне з джерел видання. Представник Європейської комісії відмовився від коментарів, додавши, що «переговори тривають».

Якщо попередню угоду між Брюсселем і Лондоном буде схвалено послами європейських держав, її відправлять на розгляд міністрів закордонних справ 27 країн Євросоюзу. Їх засідання відбудеться у вівторок, 16 жовтня. Потім, у середу, угоду на полях засідання Євроради обговорять лідери країн, що входять в блок.

Один з джерел Politico непокоїться про те, як угоду буде прийнято в Лондоні. Зокрема, її може не підтримати Демократична партія юніоністів, яка знаходиться в коаліції з Консервативною партією прем'єра Британії Терези Мей.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся референдум, на якому 52% британців заявили про бажання виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Перехідний період, під час якого Лондон і Брюссель домовлятимуться про майбутнє партнерство, почнеться у березні 2019 року після офіційного виходу Великобританії з ЄС, відомого як Brexit, і триватиме 21 місяць.

Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил ЄС, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення Суду ЄС.

Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.