У Німеччині літак врізався у натовп, є загиблі (фото)
02:36, 15 жовтня 2018Світ
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Пілот не зумів посадити літак на смугу, вирішив піти на друге коло, проте не зміг набрати висоту. Літак пробив огорожу і врізався у людей.
REUTERS
Легкомоторний літак Cessna врізався в групу людей у федеральній землі Гессен (Німеччина). Про це повідомляє місцеве видання Osthessen News.
Унаслідок НП загинули три людини — дві жінки і дитина. Вісім людей отримали поранення, пілот не постраждав.
За інформацією ЗМІ, пілот не зумів посадити літак на смугу, вирішив піти на друге коло, проте не зміг набрати висоту.
Літак пробив огорожу і врізався в людей.
At least 3 people and die 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4Bpic.twitter.com/5vifSJ3Geo— Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 14, 2018
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