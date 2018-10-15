У Німеччині літак врізався у натовп, є загиблі (фото)

Пілот не зумів посадити літак на смугу, вирішив піти на друге коло, проте не зміг набрати висоту. Літак пробив огорожу і врізався у людей.

Легкомоторний літак Cessna врізався в групу людей у федеральній землі Гессен (Німеччина). Про це повідомляє місцеве видання Osthessen News. Унаслідок НП загинули три людини — дві жінки і дитина. Вісім людей отримали поранення, пілот не постраждав. За інформацією ЗМІ, пілот не зумів посадити літак на смугу, вирішив піти на друге коло, проте не зміг набрати висоту. Літак пробив огорожу і врізався в людей. At least 3 people and die 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4Bpic.twitter.com/5vifSJ3Geo — Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 14, 2018

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