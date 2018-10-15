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У Німеччині літак врізався у натовп, є загиблі (фото)

02:36, 15 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

Унаслідок НП загинули три людини — дві жінки і дитина. Вісім людей отримали поранення, пілот не постраждав.

За інформацією ЗМІ, пілот не зумів посадити літак на смугу, вирішив піти на друге коло, проте не зміг набрати висоту.

Літак пробив огорожу і врізався в людей.

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Теги: #авіакатастрофа#Німеччина#жертви