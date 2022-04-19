Малкольм Ненс вирішив, що час говорити минув, і пора діяти.

Відомий військовий аналітик американського телеканалу MSNBC і відставний офіцер розвідки ВМС США Малкольм Ненс приєднався до ЗСУ для захисту України від російської агресії.

Про причини свого рішення, інтернаціональний легіон і озброєння, якого потребує наша країна, боєць розповів в інтерв'ю MSNBC і коментарях The Daily Beast.

"Чим більше я бачив, як йде війна, тим більше думав: "Досить базікати, ясно? Настав час діяти". Я тут, щоб допомогти цій країні боротися... з тим, що по суті є війною на знищення. Це екзистенціальна війна, і Росія принесла її цим людям, і вони масово вбивають цивільних осіб, і тут є люди на зразок мене, які хочуть щось з цим зробити", — заявив Ненс.

Далі колишній аналітик розповів, що війна ведеться проти всіх. Для іноземців тут немає якоїсь особливої небезпеки, адже росіяни не дивляться, хто воює під прапором України.

Потім Ненс повідав про громадян інших держав в рядах ЗСУ: "Інтернаціональний легіон — один з найпотаємніших секретів в країні. Така історія. Вони були людьми вищого рівня, ніж я. Більшість журналістів ніколи не бачили справжнього члена легіону і не стежили за позаштатними співробітниками по всьому полю бою. Я дійсно не можу сказати вам, наскільки це різноманітна група. Це буквально багатонаціональні сили чоловіків і жінок, які знаходяться тут, щоб захищати Україну. Я був дуже зворушений, коли зустрів перший взвод і побачив, що вони тут з правильних причин".

Ненс також звернувся до президента США Джо Байдена і попросив надати Україні контрбатарейну артилерію дальньої дії. Мова про реактивні системи залпового вогню, які будуть перевершувати по дистанції нанесення шкоди артилерію РФ. За словами колишнього аналітика, це багато в чому допоможе припинити обстріли мирного населення.

Нагадаємо, в інтернаціональному легіоні дійсно воюють люди з різних країн. Раніше УНІАН писав про данця на прізвисько Сторм, який допомагав звільняти Київщину від рашистів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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