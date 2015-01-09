ЗМІ: хакери-ісламісти зламали сайти декількох міст Франції та розмістили на них погрози

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Tvi 24. Кібератаки були здійснені на сайти таких міст, як Езанвіль, Гуссенвіль і Жой ле-Мутьє в департаменті Валь-д'Уаз, який входить до складу столичного регіону Іль-де-Франс.

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На сайтах цих міст кіберзлочинці розмістили символіку "Ісламської держави" і фразу англійською мовою: "Свободу Палестині, смерть Франції, смерть Charlie". Там також зазначається, що злом здійснений групою L'APoca-Dz.

Відзначається, що поки невідомо, чи пов'язані ці атаки з організаторами теракту в Парижі.

Нагадаємо, 7 січня в Парижі в редакції журналу Charlie Hebdo терористи розстріляли 12 осіб - співробітників журналу і поліцейських.