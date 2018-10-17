Трамп розглядає кандидатуру Гізер Ноєрт на посаду постпреда при ООН - Politico

У Білому домі її оцінюють як «здібного захисника зовнішньої політики адміністрації Трампа».

Президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Ноєрт на посаду постпреда при ООН.

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Як розповіло джерело Politico, в Білому домі її оцінюють як «здібного захисника зовнішньої політики адміністрації Трампа». Зазначається, що у разі призначення, Ноєрт довелося б переїхати з Вашингтона в Нью-Йорк. Співрозмовник уточнив, що її сім'я проживає у Нью-Йорку.

До цього джерела The Wall Street Journal повідомляли, що президент США «серйозно розглядає» на посаду постпреда посла Сполучених Штатів в Канаді Келлі Крафт.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп почав розглядати кандидатів на посаду постпреда після того, як Ніккі Гейлі оголосила про свою відставку. Вона була призначена постпредом США при ООН в січні 2017 року. До цього протягом шести років вона обіймала посаду губернатора штату Південна Кароліна.