Зросла кількість жертв бійні в коледжі у Керчі

Кількість жертв стрілянини в керченському коледжі зросла до 20 осіб. Про це розповів РосЗМІ представник окупаційної влади в Керчі Ділявер Мельгазієв.

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Він також сказав, що вдалося впізнати вісім з десяти потерпілих, які знаходяться у важкому стані.

В окупованій Керчі відбулася атака на політехнічний коледж. У скоєнні нападу підозрюється 18-річний місцевий мешканець, він наклав на себе руки. У Криму оголошено триденний траур.