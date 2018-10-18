Зросла кількість жертв бійні в коледжі у Керчі
06:01, 18 жовтня 2018Світ
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Також вдалося впізнати вісім з десяти потерпілих, які знаходяться у важкому стані.
Кількість жертв стрілянини в керченському коледжі зросла до 20 осіб. Про це розповів РосЗМІ представник окупаційної влади в Керчі Ділявер Мельгазієв.
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Він також сказав, що вдалося впізнати вісім з десяти потерпілих, які знаходяться у важкому стані.
В окупованій Керчі відбулася атака на політехнічний коледж. У скоєнні нападу підозрюється 18-річний місцевий мешканець, він наклав на себе руки. У Криму оголошено триденний траур.
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