П'ятеро постраждалих унаслідок бійні в Керчі знаходяться в комі

10 осіб перебувають у реанімації.

П'ятеро постраждалих унаслідок стрілянини та вибухів в окупованій Керчі знаходяться в комі. Про це повідомила глава МОЗ РФ Вероніка Скворцова.

Читайте такожБуло важко спілкуватися з сином": у батьків керченського стрілка відбулися обшуки

Скворцова додала, що "всього постраждало 68 осіб, з них 19 загинуло 6 осіб отримали амбулаторну допомогу, решта в стаціонарах", передає ТСН з посиланням на РосЗМІ.

За даними міністра, "на сьогоднішній день 10 осіб перебувають у реанімації".

"З десяти реанімаційних хворих п'ять - у коматозному стані, вони перенесли операції. У них травматичний і геморагічний шок, пошкоджені великі судини, велика крововтрата", - повідомила вона.

Глава МОЗ підкреслила, що більшість постраждалих перебувають у стаціонарах Керчі.