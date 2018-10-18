Євросоюз скасував позачерговий саміт щодо Brexit

Очікувалося, що на цьому саміті буде остаточно ухвалена угода про Brexit, однак наразі жодних домовленостей в основних суперечливих питання досягнуто не було.

Лідери країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення скасувати позачерговий саміт щодо виходу Великої Британії з ЄС, який був призначений на 17-18 листопада.

Таке рішення вони ухвалили на саміті ЄС у Брюсселі, який розпочався 17 жовтня, передає Reuters.

Очікувалося, що на цьому саміті буде остаточно ухвалена угода про Brexit, однак наразі жодних домовленостей в основних суперечливих питання досягнуто не було.

На саміті, який наразі триває у Брюсселі, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступила із промовою перед лідерами ЄС, які після цього обговорили можливість виходу Британії зі складу Європейського союзу без жодної угоди.

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За словами європейських дипломатів, заява Мей була далекою від "вирішального прогресу", а тому було вирішено поки відкласти саміт щодо Brexit. Тепер у прем’єрки Британії буде трохи більше часу на вирішення внутрішніх політичних проблем, які на думку ЄС, і заважають ухваленню угоди.

Напередодні саміту голова Ради ЄС Дональд Туск заявив, що сценарій, за яким Велика Британія вийде із Євросоюзу взагалі без будь-якої угоди наразі найбільш імовірний, ніж будь-коли.