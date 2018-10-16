Туск заявив про високу ймовірність нерегульованого Brexit

Дональд Туск вважає, що Лондон і ЄС можуть так і не підписати угоди щодо Brexit.

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що ризик виходу Великобританії з ЄС без підписання угоди високий, "як ніколи раніше".

Про це Туск зазначив у понеділок, 15 жовтня, у своєму запрошенні на саміт у Брюсселі, адресованому лідерам 28-ми країн ЄС. Саміт має розпочатися 17 жовтня і основною його темою буде саме Brexi, пише DW.

Дійти згоди з Лондоном, пише Туск, "виявилося складніше, ніж дехто очікував". При цьому Туск наголосив, що надію ще не втрачено і обидві сторони зберігають добру волю продовжувати переговорний процес.

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Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вважає, що угода між Лондоном і Брюсселем і досі "досяжна". "Умови нашого виходу нині чіткі", - заявила Мей, виступаючи перед депутатами нижньої палати парламенту Великобританії. "Ми досягли реального прогресу за останні тижні як щодо угоди про вихід, так і щодо політичної декларації стосовно наших майбутніх відносин", - зазначила Мей.

На саміті ЄС Тереза Мей представить оцінку Лондоном переговорів. Після цього головний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє озвучить свої рекомендації, а 27 лідерів країн ЄС приймуть рішення щодо подальшої долі переговорів з британцями.

Нагадаємо, раніше Туск запропонував Лондону торговельні відносини після Brexit на умовах всеосяжної угоди, подібної до CETA, що раніше була підписана з Канадою.

Одним із найскладніших питань Brexit залишається режим кордону між Ірландією та Північною Ірландією.